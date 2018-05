Kloaksag: Hovedparten af kloakkerne i Dåstrup og Viby under lup

Disse to breve fra 1974 var med til at afgøre, at kloakkerne i Grundejerforeningen Birkager i Viby er offentlige. Sagen har fået næsten alle andre grundejerforeninger i Viby og Dåstrup til at henvende sig til Roskilde Kommune for at få en afklaring på, hvem der har ansvaret for deres kloakker.