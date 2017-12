Kloak-kaos kommer nu under kommunal lup

Det spørgsmål kom der ingen afklaring på, da Fors for nylig holdt møde i virksomhedens forretningsudvalg, hvor sagen var blevet et punkt på dagsordenen.

Fors har nemlig besluttet sig for at afvente, hvad Roskilde Kommune foretager sig i sagen.

- Roskilde Kommune har sat en undersøgelse i gang for at finde ud af, hvad der er hoved og hale i den her sag, som er kompliceret, siger Torben Jørgensen (S), formand for kommunens plan- og teknikudvalg og samtidig en af to kommunale repræsentanter i Fors. Den anden er Venstres Peter Madsen.