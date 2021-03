Cliuniqs indehaver Osman Al Chami fik i weekenden yderligere to sigtelser til samlingen for at holde åbent. Han var ikke selv til stede, men det var en kvindelig behandler og en kunde. Foto: Steen Østbjerg

Send til din ven. X Artiklen: Klinik sigtet to gange for at behandle den samme kunde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Klinik sigtet to gange for at behandle den samme kunde

Roskilde - 22. marts 2021 kl. 11:59 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

Det er blevet en lørdagsvane for politiet at lægge vejen forbi skønhedsklinikken lige over for politigården, Cliuniq, for at udskrive nogle bøder og fortælle, at de skal holde lukket, vel vidende at de ikke har tænkt sig at efterfølge den formaning.

Læs også: Politiet holder øje med forårsfornemmelser

Lørdag skete det to gange på en time, at en patrulje greb klinikken i at holde åbent og sigtede både den kvindelige bestyrer og indehaver Osman Al Chami, selvom han ikke var til stede.

Klinikken er nu oppe på i alt 18 sigtelser.

Følger kunden ud Første gang omkring klokken 10.45, efter politiet modtog et tip, og igen en time senere, da en forbipasserende patrulje bemærkede, at klinikken havde skilte på gaden og kunder til behandling.

Begge gange var det vel at mærke den samme 38-årige kvinde, der modtog behandling i klinikken. Selvom der på sin vis er tale om samme behandling, bliver den kvindelige behandler og indehaveren sigtet to gange.

- Vi påser, at der bliver lukket, og kunden bliver fulgt ud. Det strafbare forhold, vi ser i første tilfælde, ophører, og vi vejleder den kvindelige behandler om, at hun er sigtet, og klinikken skal holde lukket, siger Martin Bjerregaard, kommunikationsmedarbejder i Midt- og Vestsjællands Politi.

Kunder bliver vidner Den 38-årige kunde bliver ikke sigtet for noget, for selvom hun nok kender reglerne, er det klinikkens ansvar, at de holder åbent.

Men kunderne kan blive kronvidner i sagen, som klinikken vil have prøvet ved retten.

- Det er jo derfor, vi har registreret, hvem der får behandling dernede. De er kronvidner til den ulovlige handling, at de fortsat holder klinikken åben, siger Martin Bjerregaard.

Det er stadig uvist, hvornår retssagen kan finde sted. Politiet ekspresbehandler sagerne og sender dem videre til retten med anmodning om hurtig behandling.

I mellemtiden kan de ikke gøre andet end at skrive flere bøder ud, når de bliver opmærksomme på, at klinikken er åben.