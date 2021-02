Betjentene skal kun spadsere få meter over på den anden side af gaden, når de igen og igen skal lukke en skønhedsklinik, der ufortrødent behandler kunder trods bøder for at overtrøde covid-19-restriktionerne. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Klinik bliver bare ved: Sigtet for femte gang

Roskilde - 10. februar 2021 kl. 10:21

Det er ved at være trivielt, men tirsdag eftermiddag måtte politiet endnu en gang rykke ud for at lukke en skønhedsklinik lige over for politigården på Ringstedgade i Roskilde.

Det er nu femte gang, klinikejeren er blevet sigtet for at holde åbent trods påbuddet om at holde lukket, og både ejeren og den 32-årige ansatte kan forvente at få endnu en bøde til samlingen.

Da politiet dukkede op tirsdag ved 13-tiden, var en kunde ved at blive behandlet, men den ansatte nægtede at åbne døren for politiet og tog i stedet fotos af politiet med sin telefon. Politiet kom dog ind, da indehaveren, en 34-årig mand fra Roskilde, dukkede op 10 minutter senere.

Han, medarbejderen og kunden blev afhørt, inden politiet gik derfra med endnu en notering til bødeudskrivelse og endnu en formaning om at holde lukket. Andet kan de ikke stille op, selvom også naboklinikken er generet af de fortsatte brud på covid-19-restriktionerne. DAGBLADET Roskilde har forsøgt at få at få en kommentar fra klinikken, men henvendelserne er ikke blevet besvaret.