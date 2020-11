Selv om han på forhånd vidste, at det er svært at sælge billetter til noget som helst for tiden, havde Jacob Brøllund søndag aften den første koncert i Guldaldersalen, som han selv havde arrangeret. - Hvis den går i nul, så pyt. Så har vi haft en god aften. Foto: Jens Wollesen

Klenodie har fået en tiltrængt fornyelse

På mange punkter ligner Guldaldersalen - kronjuvelen blandt Roskildes selskabslokaler - heldigvis stadig sig selv, men der er ikke desto mindre sket store forandringer gennem det seneste års tid.

Dem har Jacob Brøllund stået for, for ved overtagelsen var der meget - rigtig meget - der trængte til at blive gjort noget ved for at leve op til den standard, et sted på Prindsen gerne skulle have.