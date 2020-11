Byens Klaver, da det stod udenfor på Stændertorvet. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Klaver flyttet fra torv til gasværk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Klaver flyttet fra torv til gasværk

Roskilde - 11. november 2020 kl. 08:53 Af Heidi Engelund Kontakt redaktionen

Kunst i fem etager har fået nyt selskab i form af Byens Klaver, der har taget turen fra Stændertorvet til Gasværket på Vindeboder ved Roskilde Havn. Der er travlhed på matriklen, der er ved at få renoveret facaden, men alligevel var der tid til at byde klaveret velkommen i varmen forleden. Klaveret er blevet malet, så det matcher de smukke omgivelser med højt til loftet i det fine gasværk.

Læs også: Klaver til fri afbenyttelse på torvet

Ejeren af RoS Gallery, Maria Dietrichsen, siger:

- Vi er superglade for at få noget musik og liv i huset. Vi har netop sat galleriet i stand og vil i fremtiden satse udelukkende på danske kunstnere. Både dygtige etablerede kunstnere, men også unge talenter. Det er vores håb at åbne huset mere op, og skabe en hyggelig og uformel stemning, så vi forhåbentlig kan trække en masse mennesker ind af døren.

Hun understreger, at der er gratis adgang til Gasværket. Gasværket har meget at byde på med både dansk kunst og glaskunst på alle fem etager. Og som en ekstra bonus er der en flot udsigt over byen og fjorden.

Satser på fotokunst Maria Dietrichsen fortæller om, hvad der kan opleves ved et besøg:

- I den store gasværksal vil der løbende være skiftende udstillinger, og i den store kælder vil galleriet i fremtiden satse på kunsttryk, fotokunst og litografier, så huset kan tilbyde noget for enhver pengepung. Under trappen til kælderen, er der som noget nyt indrettet en børne-lounge med gulvtæppe og sækkestole. Så kan børnene hygge sig og slappe af, mens forældrene har tid til at drikke en kop kaffe og opleve husets mange udstillinger.

Saef ved Byens Klaver, der nu står i Gasværket. Foto: PR

Saef er ferm ved tangenterne, og han kommer flere gange om ugen for at spille på klaveret i Gasværket. Han blev student denne sommer, og er i gang med et sabbatår, mens han drømmer om at blive forfatter.

- Han har simpelthen lært sig selv at spille på byens klaver, og han er blevet rigtig dygtig. Det er enormt hyggeligt, og det giver liv og stemning i huset. Vi håber at rigtig mange får lyst til at komme et smut forbi og dele musikken med os, siger Maria Dietrichsen.

relaterede artikler

Galleri på Gasværket sat til salg 23. juli 2019 kl. 15:33