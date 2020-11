Klassiker udgives både på jysk dialekt og på rigsdansk

»E Bindstouw« har undertitlen »Fortællinger og digte i jydske mundarter« og indeholder nærgående skildringer af befolkningen på Lysgaard-egnen ved Viborg for 200 år siden. Bogen er desuden kendt for at være skrevet i dialekt, så den nye udgave har både den oprindelige tekst af Blicher samt en rigsdansk oversættelse af lektor Johannes Thomsen, Viborg, for at give en mulighed for at læse med. Til sidst er der en artikel af dialektforskeren Torben Arboe.