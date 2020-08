Klassen bliver sendt hjem hvis én elev bliver smittet

Hvis én skoleelev bliver smittet med coronavirus, bliver hele klassen bedt om at holde sig hjemme, til de er testet negative. Det samme gælder de primære lærere og pædagoger, så der er ikke noget at møde frem til, før de har fået deres svar.

Det er nu retningslinjen i Roskilde Kommune for at undgå smittespredning, hvis der skulle ske et udbrud.