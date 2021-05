Argo har prøveafbrændt fem vognlæs mink, efter at man to steder i Jylland er begyndt at grave de cirka 13.300 ton aflivede mink op igen, efter de i december blev gravet ned. Argo er klar til at byde på opgaven og får at vide inden ugens udgang, om de skal være med til at brænde mink af. Foto: Mikkel Berg Pedersen/ Ritzau Scanpix

Klar til minkafbrænding efter vellykkede test: Men de afgør det ikke selv

Argo i Roskilde har over weekenden brændt mink af. Det skete som en test, for at finde ud af, om Argo skal byde på opgaven med at få brændt de mange mink af, som er ved at blive gravet op i Jylland, efter at de i et halt års tid har ligget gravet ned.