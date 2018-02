Roskildelærere under lockouten i 2013. Ender det i en ny konflikt til april - og bliver Roskilde udtaget til at strejke - vil aktioner blive koordineret med den øvrige fagbevægelse og i mindre grad foregå på lokale gader og stræder. Foto: Lars Kimer Foto: unknown

Send til din ven. X Artiklen: Klar til konflikt: Nu er vi ikke alene Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Klar til konflikt: Nu er vi ikke alene

Roskilde - 28. februar 2018 kl. 13:49 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis de sammenbrudte overenskomstforhandlinger ender i storkonflikt og strejke, er lærerne i Roskilde delt mellem de kampklare og dem, der ikke orker mere konflikt fem år efter, de blev lockoutet.

Det var en hård tid, som ingen lærer ønsker sig tilbage til, men situationen i dag er trods alt en anden.

- Det er et lyspunkt, at det er en samlet fagbevægelse, der siger »nok er nok«. Det betyder rigtig meget. Det er ikke sjovt at konflikte, men det giver et rygstød, hvis man gør det sammen, siger Peter Hansen, formand for Roskilde Lærerforening.

Blandt lærerne møder han to forskellige reaktioner: En gruppering der ikke kan se sig selv i en ny konflikt, og en gruppering hvor vreden stadig er stor, og man er klar til at give den en skalle.

Der er dog stor samling om, at man vil have en arbejdstidsaftale, der gør op med de sidste fem års diffuse arbejdsforhold. Derfor er det helt afgørende for lærerne, at musketer- eden med de andre offentligt ansatte holder.

- Lønudviklingen er det altoverskyggende store krav, der samler alle, men jeg hører opbakning til, at lærerne skal have en arbejdstidsaftale. For man frygter, at den udvikling skal danne præcedens, og derfor skal den stoppes, siger Peter Hansen.