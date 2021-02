Se billedserie Den store Hal D i Roskilde Kongres- og Idrætscenter er nu indviet som vaccinationscenter. I forgrunden ses boksene, hvor vaccinationen bliver foretaget, og i baggrunden venteområdet, hvor folk sidder til observation i et kvarter bagefter. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Klar til at 3000 om dagen - kun vaccinerne mangler Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Klar til at 3000 om dagen - kun vaccinerne mangler

Roskilde - 11. februar 2021 kl. 12:35 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

3000 borgere kan blive vaccineret hver dag på det vaccinationscenter, der i dag blev indviet i Roskilde Kongres- og Idrætscenters store hal.

Så mange kommer der dog slet ikke endnu. 300 havde i morges booket tid i dag, og resten af ugen er der 680 tider om dagen.

For selvom der nu er stablet store vaccinationscentre på benene i hele Region Sjælland, mangler vaccinerne stadig.

- Vi er blevet bedt om at være klar til at vaccinere 14.000 om dagen. Det er vi, men nu venter vi bare på at få nogle store leverancer, siger regionsformand Heino Knudsen (S).

Det er nu borgere over 85 år og andre udsatte grupper, der bliver indkaldt til vaccine af Statens Serum Institut.

Alle andre befolkningsgrupper vil også kunne blive vaccineret i det nyindviede center, når det bliver deres tur. Det er stadig er håbet at nå det inden 27. juni.

- Det symbolet på, at vi er på vej, siger Heino Knudsen (S).

Smidigt og trygt Om det så lykkes er et spørgsmål om leverancen af vacciner, og om de også viser sig virksomme mod diverse opståede mutationer.

I hvert fald har Region Sjælland og Roskilde Kommune sikret sig det bedst tænkelig sted som vaccinationscenter med god plads, central beliggenhed og en del parkeringspladser.

- Det gælder om at skabe rammer, så vi sikkerhedsmæssigt kan vaccinere mange, men det handler også om at gøre det så smidigt som muligt for borgerne, siger Heino Knudsen.

- Det her er et sted, folk kender og har været i kontakt med før. Det med at få en indkaldelse til et sted, man ved hvor er, det betyder meget, siger Roskildes borgmester, Tomas Breddam (S).

Den vildeste opgave Når vaccinerne kommer i større antal, kan 3000 borgere komme gennem centeret hver dag.

Til den tid vil der være omkring 250 mennesker på arbejde i centeret hver dag.

- Når vi er færdige, har I været med til at løfte den største sundhedsindsats nogensinde i Danmark, siger Heino Knudsen til en gruppe frontpersonale, der venter på at komme i aktion.

Nogle medarbejdere har arbejdet på højtryk, siden testudrulringen begyndte for 11 måneder siden.

De sidste tre uger med etablering af testcentre tager dog prisen som den hårdeste periode.

- Det har været den vildeste opgave, at vi skulle åbne så mange vaccinationscentre - i alle 17 kommuner - på så kort tid. Det har skubbet alle medarbejdere til det yderste, siger Hanne Schjøning, funktionschef for nærklinikker i Region Sjælland.

Børnesygdomme Der vil givetvis opstå nogle børnesygdomme med det nye center, som man skal tage ved lære af og indrette sig efter hen ad vejen, fortæller Peter Modin, der er leder af vaccinationscenteret i Roskilde og som tidligere politichef har erfaring med andre store indsatser som højrisiko-fodboldkampe.

For Rene Toft, beredskabschef i Region Sjælland, er samarbejde nøgleordet for at løfte opgaven. Den handler ikke kun om sundhed, men involverer også håndværk, logistik og teknologi.

- Det er utroligt, hvad folk har sluppet i hænderne for at være med til at organisere det her, siger han.

Kan vælge frit Vaccinationscenteret i Roskilde er åbent for alle borgere, der modtager besked om, at de kan booke tid til en vaccination.

For tre dage siden fik 4000 borgere i regionen den besked, og tidligere fik yderligere 5000 besked. Nogen kan opleve problemer med at få en tid, da der kun bliver frigivet tider i det omfang, der er vacciner til.

Friheden til at vælge vaccinested skal gøre det fleksibelt for borgere, men kan risikere at give en skævvridning, hvis borgere i et område booker tider i et andet område og dermed fortrænger andre.

I Roskilde har 3000 borgere indtil nu fået første vaccinestik og 2500 har fået andet stik. Vaccinationscenteret i Skalstrup vil stadig være åbent, selvom der nu er åbnet et større i byen.

relaterede artikler

Kaos i vaccinationscenter: Lange køer af svage ældre 05. februar 2021 kl. 12:27