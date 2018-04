Det er nu sikkert, at situationer som denne kan undgås i fremtiden. Den sidste frist for at indlevere klager med opsættende virkning, er nu udløbet. Dermed er det sikkert, at digeprojektet i Jyllinge Nordmark kan gennemføres inden vinter. Men først skal lokalplanen liiiige vedtages igen, fordi byrådet var for hurtigt ude.

Klar bane for kystsikring

Roskilde - 05. april 2018 kl. 13:49

Den sidste ting, der ville have kunnet forhindre, at etableringen af diger i Jyllinge Nordmark kan ske til efteråret, er blevet ryddet af vejen.

Det blev den, da den sidste frist for at indlevere klager, der har opsættende virkning, udløb natten mellem tirsdag og onsdag, og der ikke var kommet en eneste klage ind. Dermed er der vished for, at det planlagte EU-udbud, der finder sted over de kommende måneder, kan gennemføres efter planen.

- April 2018 vil jeg huske som tidspunktet, hvor vi endelig gik fra planlægningen og alt det juridiske til at blive konkrete, så vi kan få beskyttet de mange udsatte borgere i Jyllinge Nordmark. Der er gået over fire år, siden Bodil som den første store stormflod ramte området. Og hver vinter siden har vandet været truende nær på. Derfor er jeg utrolig glad for, at vi endelig ser ud til at være kommet igennem den kæmpe labyrint af love og regler og kan fokusere på at få bygget sikringen mod vandet, siger borgmester Joy Mogensen (S).

Der er også glæde i digelaget i Jyllinge Nordmark:

- Folk er enormt lettede. Det er lige før, de står med skovlen i hånden og er klar til at grave. De bliver lidt skuffede, når vi fortæller dem, at vi først lige skal vente på et halvt års EU-udbud, men har forståelse for tidsforløbet. Så helt overordnet er folk jo kisteglade, siger Philip Lange Møller, der er formand for digelaget i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg.

Byrådet i Roskilde har allerede vedtaget lokalplanen for projektet, men dér var kommunen lidt for hurtigt ude af startboksen. I bestræbelserne på ikke at forsinke projektet, der helst skal stå klar inden den næste vintersæsons storme, blev det overset, at det ikke er nok, at en frist for indsigelser er udløbet, for at man kan vedtage en lokalplan. Reglerne siger faktisk, at der skal gå fire uger fra klagefristens udløb til en lokalplans vedtagelse, og derfor må byrådet på den igen. Lokalplanforslaget kommer derfor på dagsordenen til byrådets møde sidst i april - med fuldstændigt uændret indhold i forhold til den præmature vedtagelse. Dermed bliver også dén detalje bragt på plads.

Den fornyede vedtagelser af lokalplanen ændrer intet ved tidsplanen for udbuddet, Prækvalifikationen løber frem til midten af maj, hvorefter de prækvalificerede firmaer skal aflevere deres bud senest den 27. juni - og byrådet kan beslutte, hvem der udføre arbejdet i slutningen af august.