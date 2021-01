Samtidig med at plejecentrene i Roskilde har fået flotte karakterer i tilsynsrapporterne, har pårørende klaget over forholdene på de selv samme plejehjem. Der bør sker ændringer, mener Jette Tjørnelund (V). Foto: Elmer Madsen

Klager over plejecentre der får topkarakter ved tilsyn

Ældreplejen kom i dén grad i fokus i efteråret efter en tv-dokumentar om forholdene på plejecentre i Aarhus og Randers. Men også Roskilde er der eksempler på, at omsorgen for beboere på plejehjem lader meget tilbage at ønske.

Det viser nogle af de klager, som pårørende har skrevet gennem de senere år. Her tegnes et billede af, at de ældre kalder forgæves på hjælp, når de skal på toilettet eller er faldet, ikke bliver vasket eller skiftet, når de har brug for det, og til tider får andre beboeres medicin.