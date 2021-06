To lokale politikere har klaget over Region Sjællands nye råstofplan til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Hvis de får medhold, tror de på, at råstofplanen skal laves om på grund af manglende miljøvurderinger. Foto: Thomas Olsen

Klager kan være bombe under råstofplanen: Hvorfor er der ikke lavet miljøvurderinger?

Roskilde - 15. juni 2021 kl. 12:15 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Klager over Region Sjællands Råstofplan for 2020 kan vise sig et være en bombe under hele planen.

Region Sjælland har ikke lavet miljøvurderinger af de interesseområder, der i råstofplanen er udlagt til indvinding af fx grus.

Det fremgår af mails, som Jette Tjørnelund, spidskandidat for Venstre ved det kommende kommunalvalg i Roskilde, har modtaget fra regionen. Det har fået hende til at klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som også Venstre Roskilde Midt har klaget til.

- Det er virkelig kritisabelt, hvis der ikke er foretaget miljøvurderinger. Så sætter regionen sig over EU-lovgivningen og undlader i deres planlægning at tage hensyn til natur- og miljøbeskyttelse, byudvikling og naboer, siger Jette Tjørnelund.

De to klagere har skævet til Region Hovedstaden. Deres råstofplan for 2016 blev ophævet af klagenævnet og hjemvist til fornyet behandling på baggrund af klager, der brugte samme argumentation, som de to nu bruger.

- Vores argumenter er de samme, så jeg tror, vi har en god sag, siger Jette Tjørnelund.

Jette Tjørnelund og Venstre Roskilde Midt klaget. Men hvor klager en venstrekvinde som privatperson, imens den anden klage kommer fra en forening?

Jette Tjørnelund klager som privatperson, da en bid af et interesseområde ved Viby ligger på hendes matrikel. I Venstre Midt har Bent Jørgensen sørget for, at der bliver klaget specifikt over et interesseområde ved Svogerslev. Bent Jørgensen har nemlig ikke kunnet klage som privatperson, da han ikke er direkte berørt, men foreninger kan klage, og det har Venstre Midt så gjort.

Region Sjællands udvalg for regional udvikling blev tidligere på måneden orienteret om klagerne - samt fem andre klager over planen - som nu altså ligger i Miljø- og Fødevareklagenævnet til behandling. Et forsigtigt gæt er, at en klage i nævnet ikke tager under seks måneder at behandle.

- Det her kan ende med at være det, som udskylder eller helt standser flere af de udlæg, som Region Sjælland har gjort, siger Bent Jørgensen.

Ifølge de to klagere lægger Region Sjælland en masse bindinger ned over arealerne i råstofplanen, uden nogensinde at have dokumenteret, at undergrunden rummer det, som regionen hævder.

- Jorden ved min ejendom har været låst siden 2012, men Region Sjælland har ingen undersøgelser, som viser, at der rent faktisk er det i undergrunden, som de hævder, der er. Hvis jeg derimod vil lave noget på det areal, de har udlagt som interesseområde, så skal jeg dokumentere, hvad der er i undergrunden. Det er simpelthen ikke rimeligt, at en tilfældig grundejer afkræves dokumentation, men regionen bare kan nøjes med at »formode,« siger Jette Tjørnelund.

- Det er problematisk for os borgere, for hvor længe kan regionen så med rimelighed fastholde et område til råstofindvinding uden dokumentation? Lige nu virker det, som om de kan det meget eget længe, tilføjer hun.

Blokerer byudvikling

I forhold til området ved Svogerslev kalder Bent Jørgensen regionens måde at handle på problematisk.

- Arealet er det eneste, kommunen kan byudvikle på rundt om Roskilde, og nu er det låst på ubestemt tid og uden anden argumentation, end at »der er sikkert grus.« Ved ikke at lave en miljøvurdering udelukker regionen også Roskilde Kommune fra rent faktisk at gendrive de påstande, som regionen bare lægger til grund, siger Bent Jørgensen.

Han er spændt på, om klagerne vælter hele råstofplanen.

- Vi må se, hvad klagenævnet siger. Det er efter vores opfattelse ikke været muligt at få dokumentation for, at der er foretaget de miljøvurderinger, som loven kræver. Regionen har åbenbart den linje, at man kun laver en indledende vurdering, som efter vor opfattelse ikke er i overensstemmelse med bestemmelser om kravet om en egentlig miljøvurdering, inden interesseområder udlægges. Hvad begrundelsen er for det, er ikke oplyst af regionen, men det betyder jo, at de arealer, der nu lægges beslag på via udlæg som interesseområder, hindrer fremtidig udvikling. Det er naturligt nok, men det skal og kan jo kun ske, hvis der er lavet de vurderinger, som loven foreskriver. Ellers er det vores opfattelse, at råstofplanen ikke er udarbejdet i forhold til at overholde gældende lov, siger Bent Jørgensen.