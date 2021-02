Kystdirektoratet havde ikke fast grund under fødderne, da det forlængede fristen for at udnytte tilladelsen til at udvide Roskilde Havn til 2021. I mellemtiden var en miljøscreening nemlig blevet forældet.

Klagenævn ophæver tilladelse til havneudvidelse

Blot et par måneder før, at den skulle være klar til at blive taget i brug, er havneudvidelsen i Roskilde stødt på grund.

I årevis er der blevet taget tilløb til flere bådpladser, som efter havneselskabets tidsplan skulle have været vedtaget i foråret 2020. Det ville nemlig have betydet, at den ny bro, der giver 60 ekstra pladser, kunne være blevet etableret hen over sommeren - i god tid inden efteråret, hvor Kystdirektoratets tilladelse til projektet ville miste sin gyldighed.