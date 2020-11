Kirker lejer idrætshaller til gudstjenester juleaften

Kirkerne tager i år alternative løsninger i brug for at give så stor en del af menigheden mulighed for at komme til gudstjeneste juleaften. Flere sogne i Roskilde Domprovsti har valgt at flytte deres juleaftensgudstjenester over i en idrætshal, fordi den lokale kirke kun har plads til et fåtal kirkegængere under de nuværende forhold.