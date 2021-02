Jakobskirken kan ikke holde tøndeslagning i år, men er kommet med et bud på, hvor børnefamilierne kan fejre fastelavn. Foto: Lars Kimer

Kirken byder ind med virtuel fastelavn

Jakobskirken kan i år ikke invitere til tøndeslagning til fastelavn, men børnene skal alligevel ikke snydes for den traditionelle udklædningsfest.

- Vi har lagt hovederne i blød, for selvfølgelig må vi ikke mødes, som vi plejer, hverken til gudstjeneste eller til tøndeslagning, men vi har fundet på noget andet, siger sognepræst Marianne Pedersen i Jakobskirken.

Derudover vil der fra starten af uge seks blive sat et kæmpe fastelavnsris op udendørs foran Jakobskirken. Børn og voksne inviteres til at hænge pynt op på riset.

Endelig kan børnene klæde sig ud derhjemme og gå catwalk, ligesom de plejer at gøre til fastelavn i Jakobskirken og lade far eller mor fotografere. Hvis billederne lægges på Jakobskirkens facebookside, deltager man i konkurrencen om nogle fine præmier. Der er åbent for foto på facebooksiden 11.-16. februar. Vinderne får besked direkte.