Sjællands Kirkemusikskole holder åbent hus lørdag den 6. februar, men som så meget andet for tiden bliver det i en online-udgave. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Kirkemusikskole holder åbent hus online Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kirkemusikskole holder åbent hus online

Roskilde - 02. februar 2021 kl. 06:51 Af Heidi Engelund Kontakt redaktionen

- Det er et eksperiment, da vi ikke har prøvet det før. Vi håber, vi får en god tilslutning, det plejer vi at have, siger rektor Ole Brinth fra Sjællands Kirkemusikskole i Roskilde, der er på trapperne med et virtuelt møde for kommende studerende.

Som så meget andet har corona-restriktioner spændt ben for den almindelige undervisning, men nu også for et åbent hus-arrangement for kommende studerende til skolen. Mødet finder sted lørdag den 6. februar klokken 13-15 online.

Man skal tilmelde sig på mail: SJKMS@KM.DK, og så får man mail retur i sin indbakke med et link, der giver adgang til mødet.

- Det bliver et møde med tre lærere og en studievejleder, der siger lidt om studiet og de forskellige faggrupper. Skolens afdelingsleder i Toreby siger også lidt, og så vil tre studerende fortælle lidt om skolen og heltidsstudiet, der er for folk, som virkelig vil musikken, siger han.

Og så er der spørgetid for de kommende studerende fra den anden side af computerskærmen.

Et virtuelt studiemiljø Normalt er årets åbent hus velbesøgt med omkring 30-50 personer, og det håber rektor også vil ske ved den digitale udgave.

- Mødet er for folk, der er interesseret i at uddanne sig, både unge og middelalderende der gerne vil skifte spor, og den tredje alder, der vil dyrke deres interesse som kirkesangere og organister, siger han.

Under coronakrisen har skolen haft masser af tid til at vænne sig til den digitale verden, som dog ikke kan erstatte den fysiske undervisning, hvor de studerende kan føle tangenterne under fingrene.

- Vi er meget afhængige af de digitale platforme, og vi har haft stor held med det med vores studerende. Vi synes generelt, at vi får noget ud af undervisningen. I øjeblikket dyrker vi det virtuelle studiemiljø og fortæller de studerende, hvordan man får holdt sine studier levende hele vejen, siger Ole Brinth, der dog ser frem til en coronafri udgave af skolen.

relaterede artikler

Sanger uden sikkerhedsnet fejrer jubilæum 18. december 2019 kl. 04:41

Gyser med happy end 06. februar 2019 kl. 06:17