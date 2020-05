Et skur med haveredskaber på kirkegården i Gundsømagle har været udsat for indbrud. Foto: Kenn Thomsen

Kirkegård udsat for indbrud

Kirkegården i Gundsømagle blev onsdag aften eller natten til torsdag lænset for haveredskaber, da ukendte gerningsmænd brød ind i et skur.

Politiet har modtaget anmeldelse om, at der er stjålet en havetraktor af mærket Husqvarna R422, en hækkeklipper af mærket Stihl 80, tre batterier Stihl, en løvblæser af mærket Stihl, fire batterier med to ladestationer af mærket Makita og en græsslåmaskine.

Tyvene er kommet ind i skuret ved at afliste et vindue og har løsnet et jerngitter, der var opsat på karmen, så det var muligt at kravle igennem.