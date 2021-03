Se billedserie Roskilde Domkirke er åben på alle hverdage kl. 10-12 for folk, der søger ro og reflektion. (Foto: Thomas Olsen) Foto: Thomas Olsen

Kirkeformand: Husk vi har åbent

Formanden for Domsognets Menighedsråd Anne Rosendal kommer nu med et opråb om, at folk skal huske, at kirkerne faktisk holder åbent.

- Alt for ofte møder man i øjeblikket mennesker, der forbavses over, at der afholdes gudstjenester i landets kirker. Det lader til, at den meget voldsomme nedlukning i julen stadig står skarpt i erindringen. Mange overser derfor, at der forlængst igen afvikles gudstjenester på de sædvanlige tidspunkter.

Når der i øjeblikket tales om 'genåbning', handler det altså om, hvornår vi kan afholde helt almindelige gudstjenester.

I øjeblikket er gudstjeneserne jo anderledes end sædvanlig - de må højst vare 30 minutter, og menigheden må ikke synge. Det klarer man de fleste steder med, at en kirkesanger eller nogle kormedlemmer synger salmerne, medens menigheden har muligheden for at følge med i salmebogen.

- Faktisk er det utroligt, hvor meget der faktisk kan nås på en halv time: Typisk 2 tekstlæsninger, prædiken, et par salmer, trosbekendelse, bønner og velsignelse. Så det er nærmest en maggi-terning af en gudstjeneste.

I Roskilde Domkirke er der som altid hver søndag gudstjeneste kl 10 og kl 17, ligesom den ugentlige refleksion onsdag kl 12 og altergangen fredag kl 12 afvikles normalt.

På alle hverdage er domkirken åben i tidsrummet 10-12 for bøn og refleksion - men ikke for turistbesøg. Her har alle mulighed for at opleve en stille stund i det smukke kirkerum.

- I alle de øvrige kirker indenfor Roskilde Kommune og i hele landet er der gudstjenester, så alle har mulighed for at være med, understreger Anne Rosendal.