Kirke indbyder folk til skærtorsdagsmåltid - hver for sig

Jakobskirken i Roskilde holder hvert år nadvergudstjeneste skærtorsdag aften, hvor 70 mennesker plejer at spise sammen. Det kan ikke lade sig gøre i år, men Jakobskirken har alligevel tænkt sig at fejre skærtorsdag, selv om kirken er lukket.

Sædvanligvis laves maden af et stort hold frivillige med menighedsrådsformanden i spidsen, men i år har Jakobskirken allieret sig med Kongebakkens Slagter, hvorfra man kan bestille og afhente en pose med påskemad, brød, vin og en påskehilsen fra kirken. Med i posen er en vejledning i, hvordan man skærtorsdag klokken 18 kan deltage i nadvergudstjenesten hjemme fra sin stue, når der livestreames via facebooksiden Jakobskirken.

Præster og menighedsråd håber, at mange vil både se og synge med og opleve nærværet i fjerngudstjenesten, selv om samværet sker via nettet. Man kan selvfølgelig også deltage i gudstjenesten uden først at hente en påskepose. Nadvergudstjenesten begynder torsdag den 9. april klokken 17.55 på hjemmesiden jakobskirken.dk/nadver og www.facebook.com/Jakobskirken/