Kirke holdt stand da tyvene kom

Natten til onsdag blev der gjort forsøg på at bryde ind i Ågerup Kirke. Tyvene lykkedes med at komme ind i våbenhuset, hvor en låsecylinder var flået ud af døren, men så gik den heller ikke længere. Døren ind til selve kirken holdt stand. Den er nemlig elektronisk og her skal der anvendes nøglekort for at slippe ind og.