Kirke forventer fuldt hus til ministerbesøg

Selv om der er gratis adgang, når Jakobskirken i Roskilde får besøg af kirkeminister Joy Mogensen tirsdag den 3. marts, forventes interessen for arrangementet at være så stor, at der skal bestilles billetter på forhånd, hvis man vil sikre sig en plads.

Det kom som en overraskelse for de fleste, da Roskildes borgmester sidste sommer blev udnævnt til kultur- og kirkeminister af statsminister Mette Frederiksen, og nu bliver der så mulighed for at opleve Joy Mogensen i sidstnævnte funktion. Hun vil i Jakobskirken taler om emnet »Folkekirken nu og i fremtiden« og give sit bud på, hvordan folkekirken spiller med i menneskers liv, og hvad kristendommen betyder for samfundet i dag. Efterfølgende er alle velkommen til at gå i dialog med ministeren med spørgsmål, kommentarer og forslag.