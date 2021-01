I første omgang fandt politiet intet ulovligt i, at der var personer til stede i en kiosk i Roskilde, indtil det viste sig, at den tilhørende spillehal også holdt åben. Foto: Kenn Thomsen

Kiosk fik coronabøde på grund af spillehal

En 22-årig mand fra Roskilde kan forvente at få en bøde for overtrædelse af Covid-19 restriktionerne, efter at politiet mandag eftermiddag lagde vejen forbi den kiosk i Roskilde, som han var ansvarlig for.