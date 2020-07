Send til din ven. X Artiklen: Kiosk får bøde for gamle varer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kiosk får bøde for gamle varer

Roskilde - 22. juli 2020 kl. 09:18 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fødevarestyrelsen har skruet bissen på over for Bakkegårdens Kiosk på Køgevej i Roskilde. Efter at myndigheden nu for anden gang i år har fundet for gamle varer i forretningen, har kiosken nu fået en sur smiley og en bøde.

Den sure smiley blev hængt op efter et besøg mandag i sidste uge, hvor det viste sig, at holdbarhedsdatoen var overskredet for en stribe af de varer, der var lagt frem til salg. Det var blandt andet Smarties, poser med bolsjer og protein- og milkshakes, der ikke var blevet solgt før udløbsdatoen, blandt andet bananmilkshakes.

At der var gamle varer på hylderne, kunne overraske, eftersom Bakkegårdens Kiosk blot fem uger forinden havde fået en indskærpelse af Fødevarestyrelsen om netop dét. En kontrollant var forbi kiosken den 9. juni, hvor der også blev fundet varer, som var for gamle til at blive solgt - chokolade, chokoladebarer og nødder. Ved den lejlighed lovede kiosken at »kigge på det og snakke med medarbejderne.« Størstedelen af de varer, der var problematiske ved besøget i sidste uge, havde en udløbsdato, der var passeret i juni, nogle allerede i februar, så ikke meget tyder på, at den første indskærpelse gjorde den store forskel.

Den slags indskærpelser resulterer i første omgang i en knap så glad smiley, og så bliver de fulgt op at to kontrolbesøg, hvoraf det første altså kom i sidste uge - og med det nedslående resultat fulgte en bøde på 5000 kroner og en sur smiley. Det sidste kan der laves om på, når kontrollanten dukker op igen.

relaterede artikler

Varme madvarer udløser bøde til populær café 29. december 2019 kl. 13:38

Bager får bøde og sur smiley 24. maj 2019 kl. 08:40

Ny sur smiley: Denne gang var hygiejnen ikke det værste 28. september 2018 kl. 14:46