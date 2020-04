Film skal ses i biografen, så Poul Hübert fra Kino Ro?s Torv har ikke umiddelbart tænkt sig at gøre som flere af sine kolleger og åbne en midlertidig drive-in biograf. Foto: Lars Ahn Pedersen

Kino om drive-in bio: Har ikke tænkt i de baner

Roskilde - 27. april 2020 kl. 16:06 Af Anna Weinø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Kom på ideen om at foreslå Roskilde Kommune samt Roskilde Festival og Kino Ros Torv om det vil være muligt at lave pop-up drive in bio på Dyrskuepladsen, nu den står helt tom,« skrev en facebookbruger til gruppen Det Sker i Roskilde. Hun ville gerne høre, hvad folk syntes om ideen. Opslaget fik over 800 likes og 210 positive kommentarer. Ideen bliver kaldt god, super og fed og bliver efterfulgt af solsikker, tommel-op og smileyer.

- God idé. Det vil da være dejligt til sommer med denne aktivitet, skriver en facebookbruger som svar.

Direktøren for Kino Ro's Torv Poul Hübertz har ikke selv set opslaget og har ikke før tænkt i de baner. Han håber dog, at han til sommer vil være beskæftiget med at genåbne biografen.

- Når du siger sommerferie, så håber jeg da, at vi er i gang, siger Poul Hübertz, der dog ikke vil afvise ideen.

- Jeg er da ikke afvisende. Jeg vil da gerne lave noget, men jeg har ikke lige sat mig i den båd endnu, siger han.

Flere jyske kommuner har gået sammen med biografer om at åbne midlertidige drive-in biografer, ligesom facebookopslaget i Det Sker i Roskilde foreslår. Drive in-biografen i Lynge viser også film som vanligt trods corona. Her skal man dog medbringe egne snacks og tisse hjemmefra, da både kiosk og toiletter er lukket for at undgå smittefarer.

Drive in-biograf eller ej vil Poul Hübertz som biografdirektør gerne gøre den coronaramte sommer lidt bedre for borgerne.

- Jeg tror ikke, nogen af os kommer ud af landet denne sommer, så vi må jo nyde godt af hinanden herhjemme, og så kan vi jo tilbyde en masse ting, siger Poul Hübertz, der endnu ikke kan tage stilling til netop forslaget om drive-in på Dyrskuepladsen.

- Vi kan da sætte os ned på et tidspunkt, hvis vi når så langt, siger han.