Efter et intermezzo med en lunken tun i et bagagerum har Hua Longs kontrolrapport igen en smiley, som er glad.

Kinesisk restaurant nu med termokasser og is

Roskilde - 28. september 2021 kl. 08:45 Kontakt redaktionen

Af Steen Østbjerg

Igennem nogen tid har Fødevarestyrelsen haft særlig fokus på transportforholdene i detailleddet, for hvad nytter det, at fødevarer bliver opbevaret i køleskab hos forhandleren og ude i restauranterne, hvis de ligger i timevis i et lummert bagagerum, når de bliver transporteret fra grossisten og ud til køkkenerne?

Den kampagne blev et wake up call for blandt andre restaurant Hua Long i Roskilde, som midt i august fik en bøde på 5000 kroner, da Fødevarestyrelsen kontrollerede en bil, som restauranten benyttede til at hente varer i. Bilen holdt ved Dagrofa på Vestre Hedevej, men havde en times tid forinden i Inco i Kødbyen hentet en fersk tun, der lå bag i bilen, hvor der ikke var nogen form for afkøling. Ud over bøden gav det restauranten en sur smiley.

I fredags var Fødevarestyrelsen forbi Hua Long igen, og besøget viste, at restauranten på Astersvej har taget ved lære. Kontrollanten blev præsenteret for stakkevis af termokasser, som bliver brugt til transport af fødevarer, og fra restaurantens side blev det oplyst, at der bliver smidt is i de kasser, der bliver bugt til transport af fisk. Sådan skal det være, og derfor smiler ansigtet på kontrolrapporten i Hua Long nu igen.

