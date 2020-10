Medlemmer fra bandet Gasoline optræder til Ragnarock og Roskilde Biblioteks fejring af Kim Larsen, som ville være fyldt 75 år i denne måned. Arrangementet bliver holdt på Facebook, så man kan sidde og synge med hjemme foran skærmen. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Kim Larsen hyldes med fællessang på Facebook

Roskilde - 09. oktober 2020 kl. 15:35 Af Sabine Færge Kontakt redaktionen

Kim Larsen er en elsket og folkekær kunstner for de fleste danskere, hans sange står mange meget nær, især de lidt ældre. Kim Larsen ville være fyldt 75 år den 23. oktober, så derfor inviterer Ragnarock sammen med en stribe andre kulturarrangører i Roskilde til fællessang for Kim Larsen.

Dette vil på grund af Covid-19 foregå digitalt over Facebook onsdag den 28. oktober klokken 19-20.30, hvor et par af de kvindelige musikere fra bandet Gasoline vil spille Kim Larsens mange klassikere, og journalisten Erik Jensen vil fortælle anekdoter om sangeren, der døde i 2018.

- Som folkebibliotek vil vi naturligvis gerne være med til at hylde Kim Larsen, som i den grad skrev og sang sange til folket. Vores ønske er, at flest mulige kan deltage, og derfor har vi valgt at gøre arrangementet digitalt. Vi samarbejder gerne med resten af kulturlivet i Roskilde, og ved dette arrangement kan seerne glæde sig til både kor, anekdoter og livemusik, siger Sofie Jekel, musikbibliotekar og medplanlægger af arrangementet.

Hun mener, Kim Larsen er en del af den danske kulturarv og glæder sig over, at både store og små kan nyde hans musik.

Hvem er Gasoline? Gasoline er et band på fem kvinder, som fandt sammen for 10 år siden.

De elsker bandet Gasolin og har derfor valgt at lave et band med »kvindekraft«.

De spiller Gasolin’s mange sange og prøver at gøre dem til deres egne. - Flere kor øver allerede nu Kim Larsens sange, så de er klar til arrangementet. Det er rart, at de også får mulighed for at dykke ned i hans tekster, siger hun.

På spørgsmålet om forskellen på at holde arrangementet digitalt som i virkeligheden, har Sofie Jekel blandede tanker.

- Det er interessant for mig at arbejde med arrangementer på nye måder. Og nu når vi har planlagt at holde det digitalt, er der jo en mulighed for at nå et langt større udsnit af mennesker - også udenfor Roskilde kommune. Hvor vi før kun ville kunne være 20-30 stykker, kan alle nu deltage via livestream på Facebook, siger hun.

Der er mulighed for at følge med via facebook-begivenheden »Kim Larsen 75 år - online fejring« på www.facebook.com/alsang4000

Artiklen er skrevet af Sabine Færge, som går i 9. klasse på Firkløverskolen i Kirke Sonnerup og i denne uge har været i erhvervspraktik på DAGBLADETs redaktion i Roskilde.

