Det var i forbindelse med udgravningen til det nye havnekontor, at »kilden« dukkede op. Foto: Steen Østbjerg

»Kilde« kan være drikkevand der er fosset ud i årevis

Roskilde - 11. april 2020 kl. 06:50 Af Steen Østbjerg

I årevis kan drikkevand i uanede mængder være fosset ud i det rene ingenting.

Det, som mange har haft opfattelsen af var en kilde med udspring et ukendt sted i nærheden af havnen, kan nemlig meget vel vise sig at være et vandrør, der kan have været læk i årtier.

Under normale omstændigheder vil det kunne ses på overfladen, hvis millioner eller ligefrem milliarder liter vand fosser en meter under jorden. Når det ikke er sket i dette tilfælde, skyldes det formentlig, at vandet er blevet ledt ud i havnen.

Prop sat i Ifølge Fors' produktionschef, Henrik Corell, har »kilden« vist sig i form af et rør, der fører vandet hen i en brønd, hvorfra det ledes videre ud i havnen.

- Vi kender til mange kilder i byen, og mange af dem har endda monumenter omkring, men denne her kilde på havnen er vi aldrig stødt på tidligere, siger Henrik Corell.

Da »kilden« blev opdaget, forsøgte Fors at finde en måde at stoppe vandet på. Der blev lokaliseret en nedgravet stophane ved roklubben, men det havde ingen indflydelse på »kilden,« så for at stoppe strømmen af vand, blev der ganske enkelt sat en prop i. Dét hjalp, og nu er Fors så gået i gang med at finde ud af, hvorfra i alverden vandet er kommet.

- Vi ved ikke, om det er drikkevand. Det skal vi til at finde ud af. På de tegninger, vi har, er der ingen rør på det sted, hvor »kilden« springer, men det er sådan set ikke så usædvanligt. Havnen har åbenbart haft sine egne rør tilbage i tiden, men den slags ser vi ind imellem, siger Henrik Corell.

Uændret vandspild Hvis vandet er drikkevand, er der i dag dog ingen tvivl om, at det må komme fra Fors, uanset hvilken historie der måtte knytte sig til rørene. Men Henrik Corell anser det fortsat ikke for helt sikkert, at der er tale om drikkevand.

- Vi har hele tiden noget vandspild. Ikke et stort spild, men noget. Efter vi har sat prop i »kilden,« har vi ikke kunnet registrere et mindre vandspild i området, end vi havde før. Det burde vi have kunnet, siger han.

Vandspild konstateres bedst om natten, hvor det variable forbrug fra brusebade, toiletskyl, madlavning, tøjvask etc. er stort set nul. Og natforbruget er altså ikke dykket efter proppen. Det kan opfattes som en indikation på, at der ikke er tale om drikkevand.

- På den anden side har vandet altså løbet i et rør til en brønd og ud i fjorden. Det virker mystisk, hvis man har lavet et rør til kilden. Så spørgsmålet er, om det er en naturlig kilde, eller om det stammer fra en vandledning, der ikke er blevet lukket, siger Henrik Corell.

Venter på svar Hvis vandet er fosset ud i årtier, kan det dreje sig om milliarder af liter vand, men på baggrund af det foreløbige vidensgrundlag afholder han sig fra at gætte på, hvor længe drikkevand i givet fald kan have løbet direkte ud i fjorden, og hvor meget vand det kan dreje sig om. Først skal det klarlægges, hvorfra vandet kommer.

- Det forventer vi at finde ud af i løbet af kort tid, siger Henrik Corell.