Kikset undvigemanøvre: Påvirket knallertfører hamrede ind i parkeret bil

Til gengæld fik han udtaget en blodprøve, da politiet mistænkte ham for at være påvirket af både spiritus og narkotika. Den 26-årige fra Roskilde uden fast bopæl er nu sigtet for ikke bare narko- og spirituskørsel, men også brugstyveri af knallerten, som er meldt stjålet fra Vestegnen. Den sigtede hævder dog selv at have lånt knallerten, så politiet skal have klarlagt, om der er en anden mistænkt for tyveriet.