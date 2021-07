Formand for Det Konservative Folkeparti i Sjællands Storkreds, Keld Holm, forventer, at partiets advokatundersøgelse af beskyldningerne mod Naser Khader afsluttes i august, men tvivler på, at den vil give et krystalklart billede af, hvad der er sket.

Send til din ven. X Artiklen: Khader-sag: Kredsformand håber på hurtig afklaring Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Khader-sag: Kredsformand håber på hurtig afklaring

Roskilde - 02. juli 2021 kl. 14:52 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Den undersøgelse, som Det Konservative Folkeparti har sat i værk af de beskyldninger om seksuelle krænkelser, der er rejst mod Naser Khader, skal ikke være nogen syltekrukke.

Læs også: Kvinder anklager Naser Khader for seksuelle krænkelser

Det mener Keld Holm, der er partiets formand i Sjællands Storkreds.

Naser Khader er kredsens spidskandidat, opstillet både i Roskilde-kredsen og i Ringsted-Sorø-kredsen, og sammen med lokalformændene i såvel Roskilde som Ringsted og Sorø udsendte Keld Holm fredag eftermiddag en pressemeddelelse, hvor de erklærer sig enige i de udmeldinger, som er kommet fra partiformand Søren Pape Poulsen. Han - Pape - opfordrer både de fem kvinder, der via DR er fremkommet med beskyldningerne, til at gå til politiet, hvis de mener, der er sket en forbrydelse, og til at de - og eventuelt andre kvinder, der har haft tilsvarende oplevelser - til at benytte partiets whistleblowerordning, så anklagerne kan blive undersøgt af uafhængige advokater.

Det er kredsformanden og lokalformændene som nævnt enige i, men står det til Keld Holm, må advokaterne gerne arbejde hurtigt.

- Vi står over for sommerferien, så måske kommer vi ind i august, inden der er et resultat af undersøgelsen, men alle er interesserede i, at der kommer en afklaring rimelig hurtigt uden at blive trukket i langdrag, siger Keld Holm.

Han understreger, at det i sidste ende er op til medlemmerne i kredsene at afgøre, hvem de vil have som folketingskandidat, og han synes, det er rigtigt at vente med at afgøre, indtil resultatet af undersøgelsen foreligger, omend der ikke er nogen vished for, at den giver et krystalklart billede af, hvad der er foregået.

- Nogle af beskyldningerne handler om ting, der foregik i 2019, men andre ting ligger 20 år tilbage, så det kan være mere end svært at klarlægge, hvad der er sket. Det kan sagtens være, at der kun er et grumset grundlag at træffe beslutning på, men så må man forholde sig til dét og drage sine konklusioner ud fra det. Det er ikke nødvendigvis nogen let opgave, men vi har også drøftet, om man skulle drage konklusioner nu, og det synes vi ikke, også af hensyn til Nasers retssikkerhed, siger Keld Holm, som selv blev ubehageligt til mode, da han læste beretningerne fra de kvinder, der føler sig krænket af Naser Khader.

Selv om han gerne havde været den aktuelle sag foruden, håber Keld Holm, at den kan føre noget godt med sig.

- Man kan håbe på, at det fremadrettet bliver sådan, at man tager det op med det samme, hvis man bliver krænket i stedet for at gå med det i 20 år. Det er også derfor, vi har lavet whistleblowerordningen i partiet. Alle skal kunne være i partiet uden at blive udsat for krænkelser af nogen art, siger Keld Holm.