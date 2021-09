Mia Kristina Hansen fra Roskilde er ny formand for landsforeningen Sind. Foto: Thomas Olsen

Kendt socialpædagog ny formand for Sind

Roskilde - 27. september 2021 kl. 08:38 Kontakt redaktionen

Den 56-årige socialpædagog Mia Kristina Hansen fra Roskilde blev kendt i offentligheden, da hun i 2016 var talsmand for personalet på Center Lindegården i Roskilde, hvor en medarbejder blev dræbt.

Siden har hun været formand for Foreningen for børn med angst, der i 2017 blev en del af Sind - Landsforeningen for psykisk sundhed, og nu er hun blevet formand for Sind efter at have været 2. næstformand siden 2019.

Mia Kristina Hansen blev valgt på weekendens landsmøde i landsforeningen, hvor hun afløste cand. scient.pol. Knud Kristensen, 68, der efter 12 år som formand ønskede at give stafetten videre, oplyses det i en pressemeddelelse fra Sind.

Aktiv debattør Siden 2013 har Mia Kristina Hansen været særdeles synlig i debatten som fortaler for, at mennesker med psykiske lidelser og deres pårørende får den rette hjælp.

Hun har selv arbejdet som socialpædagog i socialpsykiatrien siden 2014 og er medstifter af Facebookgruppen "Bak op om de pårørende til handicap og psykisk sårbarhed", som i dag hedder #enmillionstemmer. Gruppen har siden 2019 opnået høj synlighed blandt medier og politikere. Hun arbejder i Sind for at inddrage andre via skærmen, fx deler 2900 forældre til børn med angst erfaringer i foreningens forum på Facebook.

Hjælp til andre Engagementet i at hjælpe andre blev grundlagt for 10 år siden, da hun personligt oplevede, hvor svært det kan være at få hjælp. Mia Kristina har to voksne sønner, der tidligere i livet har oplevet mistrivsel og psykiske udfordringer. Hjælpen kom først efter et meget langvarigt favntag med det offentlige system.

Efter forløbet besluttede Mia Kristina at hjælpe andre i samme situation. Hun oprettede i 2013 en side på Facebook, der hurtigt blev set af andre forældre i samme situation og førte til etableringen af Foreningen for børn med angst. Forældrene i foreningen skabte et fællesskab og forandringer, som Mia Kristina siden har arbejdet for at skabe på samme måde i og uden for Sind.

Bedre behandlingsformer Ambitionen for Sinds nye formand er at forsætte væksten i landsforeningens synlighed, indflydelse og vifte af tilbud til mennesker, der er ramt af sindslidelser, og deres pårørende.

Politisk er mærkesagen udover flere ressourcer til indsatsen blandt andet at forbedre behandlingsformer, kultur og samarbejde, når mennesker med psykisk sygdom møder psykiatrien og resten af samfundet:

- Politisk vil jeg gerne have sat menneskeligheden endnu mere i fokus, så flere oplever meningsfulde fællesskaber og aktiviteter. Jeg ønsker, at mennesker med psykiske udfordringer får indflydelse på eget liv i sådan en grad, at de oplever at kunne tage ejerskab af deres eget liv. Jeg mener, at pårørende skal kunne få hjælp og blive klædt på til bedst muligt på til at kunne være der for dem, de er pårørende til, siger Mia Kristina Hansen.

