Carsten Helge Nielsen bor i Fru Violets gamle lejlighed med udsigt over Stændertorvet. Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: Kendt roskildenser: Starter som selvstændig forsikringsmand Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kendt roskildenser: Starter som selvstændig forsikringsmand

Roskilde - 16. september 2021 kl. 14:25 Af Foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen

Et af Roskildes kendte ansigter, Carsten Helge Nielsen, starter fra 1. september som selvstændig assurandør for selskabet Storstrøms Forsikring, efter at han har arbejdet i forsikringsbranchen gennem mange år.

Han er samtidig særdeles aktiv i det lokale foreningsliv, hvor han er formand for Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab samt næstformand i Roskilde Borger-, Håndværker- og Industriforening.

- Efter at jeg nu har arbejdet så mange år indenfor forsikringsbranchen, bl.a som fuldtids faglig formand for alle landets assurandører, tænkte jeg, det kunne være interessant at starte som selvstændig.

- Jeg fik en henvendelse fra det lille selskab på Møn, der kender mig. De ville gerne have mig til at starte i Roskilde samt det øvrige Sjælland, fortæller Carsten Helge Nielsen

Personlig betjening

- Nu har jeg jo i forvejen en meget stor berøringsflade i Roskilde-området, hvor jeg kender mange forskellige mennesker. Det er er udmærket udgangspunkt.

- Jeg tror, der er basis for et forsikrings-selskab, hvor vi satser på personlig betjening, og jeg kører ud for at tale direkte med kunderne.

- Mange mennesker er jo trætte af at få en automat, der siger 'press one for english', når de ringer op og bare skal tale med deres forsikringsselskab. Her får de et menneske i røret, og det er mig, forklarer han.

Privat bor Carsten Helge Nielsen i den store bygning med Danske Bank midt på Stændertorvet, hvorfra han har udsigt over Roskilde.

Her flyttede han og familien i sin tid ind efter den meget kendte danselærerinde fru Colding, der bl.a. var et forbillede for fru Violet i Matador.

Kandidat til byrådet

Carsten Helge Nielsen stiller samtidig op til byrådet for De Konservative ved efterårets kommunalvalg.

- Jeg vil gerne gøre en større indsats for Roskilde i forlængelse af arbejdet i de foreninger, hvor jeg allerde er aktiv, forklarer han.

- Mit hovedpunkt er, at vi skal udvikle det lokale erhvervsliv, så der bliver flere penge at gøre godt med.

tk Blå bog

Navn: Carsten Helge Nielsen.

Født: 1962 i Roskilde.

Hans far havde i mange år dyreforretningen i Hersegade, hvor moderen også arbejdede.

Gik på Klostermarksskolen og blev derefter:

Udlært hos Fredgaard Radio.

1989 beslluttede han sig til at prøve noget andet og læste til assurandør.

Uddannelsen blev gennemført samtidig med jobbet.

Carsten Helge Nielsen nåede at arbejde hos flere forsikringsselskaber indtil.

Han i 2010 blev fagforeningsformand for assurandørernes gruppe indenfor Finansforbundet.

Denne post bestred han gennem mere end 10 år.

1. september 2021 åbner som selvstændig assurandør i Roskilde for selskabet Storstrøms Forsikring.