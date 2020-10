Kemisk lugt i populær burgerrestaurant

Et par dage forinden var gulvet i fryseren blevet forsynet med topcoat, kunne personalet fortælle. Om den slags kan være skadeligt for fødevarer, blev ikke fastslået under besøget, men lugten var der ingen tvivl om. Der blev tilkaldt en ekstra næse fra Fødevarestyrelsen, og de delvist emballerede fødevarer fra køleskabet blev flyttet op i et andet lokale, hvor der heller ikke var nogen tvivl om, at især en parti burgerbolle lugtede kemisk.