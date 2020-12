Send til din ven. X Artiklen: Kejlhof ny næstformand: Nøgleperson i domkirken Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kejlhof ny næstformand: Nøgleperson i domkirken

Roskilde Domkirke fik en ny nøgleperson, da den 52-årige Jesper Kejlhof blev valgt til næstformand ved det konstituerende møde i Domsognets Menighedsråd. Det skete, efter at han havde fået næst flest stemmer ved opstillingsmødet i selve domkirken.

- Jeg skal støtte formanden Anne Rosendal og i det hele taget sætte mig ind i den omfattende virksomhed, som domkirken jo er, forklarer han.

- Mit udgangspunkt er, at jeg gerne vil udrette noget for Roskilde og vores domkirke. Gennem mange år har jeg jo været med i FDF, der er en kristen organisation, så det er min baggrund.

- Efter min opfattelse skal kirken være en central del af vores samfund. Kristendommen er indbegrebet af vore værdier, f.eks. når det gælder om at vise gensidig respekt og næstekærlighed.

- På den måde har den defineret de centrale tanke i vores civilisation. Den moderne folkekirke er åben og tolerant, men vi har brug for at få flere unge med, hvis vi stadig skal være en kirke for hele folket, forklarer Jesper Kejlhof.

Pas på verdensarven

Gennem de sidste fire år har Kejlhof i menighedsrådet været formand for det såkaldte 'Verdensarvsudvalg'. Det arbejder med at få udbredt kendskabet til Roskilde Domkirkes status som en del af menneskehedens verdensarv, hvilket den blev udpeget til i 1995 af FN-organisationen UNESCO.

Begrundelsen var, at domkirken er et enestående eksempel på en gotisk katedral bygget af mursten, efter forbilleder i Nordfrankrig som Chartres eller Nôtre Dame i Paris.

- Men indtil nu har Roskilde slet ikke fået nok ud af denne fantastiske status, hvor vi nu har et monument i klasse med den kinesiske mur eller Taj Mahal.

- Når Lund Domkirke kan få langt over en halv million besøgende om året, mens Roskilde, der er langt mere spændende, kun ligger på 150.000, så mangler der noget, forklarer Kejlhof.

Overskygget af festival

- Jeg oplever faktisk, at Roskilde ikke helt er klar over den enestående attraktion. Den ligger lige midt i byen, og et øget besøgstal her vil være til stor gavn for både, handel, restauranter og overnatningssteder.

- De folk, der kommer for et opleve et UNESCO-monument, er også klar til både at handle, spise og sove, for der er jo også andre spændende ting at se i Roskilde.

- Nu er jeg meget glad for Festivalen på Dyrskuepladsen, men det er som om, at den i nogle år har fået lov til at overskygge andre og mindst lige så vigtige attraktioner i byen.

Nu håber Kejlhof, at et kommende besøgscenter kan øge interessen for domkirken.

- Men jeg er dog ikke sikker på, at placeringen under taget i Byens Hus er det mest optimale. Men hvis det er mest realistisk, så er det jo vigtigt overhovedet at komme i gang, og så kan man jo senere udbygge til en bedre løsning.

Stor organisation

Ved de to sidste byrådsvalg i Roskilde er Jesper Kejlhof stillet op for De Konservative, og senest i 2017 blev han valgt som 1. suppleant. Ved det kommende valg i 2021 stiller han op på ny.

Kejlhof er meget bevidst om den betydning, som domkirken har for Roskilde.

- Her er 50 ansatte, og vi har en årlig omsætning på 35 mio. kroner. Vi er kulturelt samlingspunkt, og vi skal leve op til denne rolle, både når det gælder forkyndelse, musikliv og på mange andre punkter.

tk Blå bog

Navn: Jesper Kejlhof.

Født: 1968 i Albertslund, hvor

Faderen var rejsende salgsdirektør i den grafiske branche, mens

Moderen gik hjemme og passede børnene.

Familien flyttede til Svogerslev, da han var 6 år.

Jesper har gået i Lynghøjskolen og fik senere

HH-eksamen fra Roskilde Handelsskole.

Uddannet bankmand, men blev træt af denne branche efter 10 år.

Fra 1999 administrationschef hos FDF

Arbejder nu som administrationschef i Danske Handicaporganisationer

Har boet i Grønnegade siden 2002.

