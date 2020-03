Damerne fra Gnisten besatte podiet ved sjællandsmesterskaberne i kegler for seniorer. Susanne Bøgelund Nielsen vandt foran Lykke Jørgensen (tv) og Joan Heskjær (th.).

Keglemestre blev kåret lige inden lukketid

Sjællandsmesterskaberne i kegler for seniorer nåede lige præcis at blive afviklet i Roskilde Kegle Center, inden der blev lukket ned for sportslige begivenheder. Mesterskaberne fandt sted onsdag den 11. marts og havde deltagelse af 58 spillere fra henholdsvis HPK92 fra Helsingør, HPK fra Haslev, GPK fra Gørlev, KPK fra Køge, Roskilde Ældre Motion og Gnisten-Roskilde.