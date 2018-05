Send til din ven. X Artiklen: Kedeligt kryds: Politikere usikre på om hævet flade er løsningen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kedeligt kryds: Politikere usikre på om hævet flade er løsningen

Roskilde - 18. maj 2018 kl. 16:28 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Lars Kimer

Torsdagens uheld i krydset Gundsømagle Parkvej/Sognevej/Hejnstrupvej får nu de to lokalt valgte politikere til at tvivle på, at de 550.000 kroner, som kommunen har sat i af i budgettet for 2018 til en hævet flade i krydset er den rigtige løsning.

I en længere debat på den foretrukne facebookgruppe for Gundsømagle var den generelle holdning, at en hævet flade ikke løser problemet. For debatørernes opfattelse er det dårlige oversigtsforhold, der er problemet - ikke for høj hastighed, fordi alle, der benytter krydset i den halve time op til skoletid, godt ved, at her kører man meget, meget langsomt.

Hvad løsningen så er, er der delte meninger om. Rundkørsel og lyskryds deler debatørerne.

Men ét forslag fik rigtig stor opbakning og det var forslaget fra Martin Mogensen. Han ønsker, at man ud for Kirkestien - den fortrukne cykelsti for mange af byens børn som bor nord for Sognevej - får lavet en overgang.

Så vil rigtig mange af de børn, som bruger det farlige kryds nemlig blive flyttet væk fra krydset.

- Drop cykelstien fuldstændig, der hvor den er i dag, så bilerne kan komme helt frem og orientere sig ordentlig. Flyt cykelstien op, til hvor kirkegårdsstien kommer ud - lav en sikker overgang - meget gerne en lysreguleret overgang (og gerne med foto af alle biler der kører over for rødt), og før cykelstien direkte ind igennem det åbne landskab, bag om det gamle rådhus og op på bagsiden af skolen, og derfra direkte forbundet til stien til Jyllinge, lyder hans forslag.

Argumentet for den løsning er ifølge Martin Mogensen følgende;

- Så får børnene et mere overskueligt kryds når vejen skal krydses, vi slipper for de farlige situationer når biler og busser krydser cykelstien ved fjordskolen hver morgen, og biler og cykler kan blive mere opdelt ved skolen da alle cykler helt automatisk ankommer fra modsatte side end bilerne, skriver han.

Netop den løsning er Marianne Kiærulff (V) lidt bekymret for.

- Da mine børn gik i skole, kunne ungerne netop køre over ved kirkestien. Det blev droppet, fordi det var for farligt. Ungerne orienterede sig ikke og drønede bare lige over. Men der var hverken lyskryds eller andet, der forhindrede dem i det, siger Marianne Kiærulff, som ikke afviser, at Martin Mogensens ide kan være fornuftig i dag med de rigtige foranstaltninger.

- Vi blev oplyst af forvaltningen, at der stort set aldrig var uheld i krydset, og derfor blev der kun prioriteret penge til en hævet flade. Men jeg kan godt følge de folk, som mener, at det er oversigtsforholdene, som er problemet. Vi skal sikre, at vi ikke smider penge efter noget, der ikke løser problemet, siger hun.

Også hos S er der bekymring over den valgte løsning.

- Jeg er ikke sikker på, at en hævet grænseflade løser problemerne i krydset. Som jeg ser det, så handler meget om den manglende overskuelighed i krydset, siger Morten Gjerskov, som allerhelst så en rundkørsel eller et lyskryds.

Morten Gjerskov synes, at Martin Mogensens forslag skal undersøges.

- Vi skal lave de tiltag, som løser problemet, og vi skal ikke bruge penge på noget, der ikke løser problemet. Martins forslag løser i min optik ikke problemerne for de børn, der bor syd for Sognevej, og derfor kunne en opretning af krydset, så det bliver et regulært X-kryds, være yderligere et tiltag, siger han.

Morten Gjerskov har tidligere haft formanden for plan- og teknikudvalget ude for at se på krydset. Men under den kasket sidder der nu en ny mand.

- Jeg har i går inviteret formanden for plan- og teknikudvalget, Tomas Breddam, til et besøg i næste uge, hvor vi skal besigtige problemerne med trafiksikkerheden krydset, siger Morten Gjerskov.