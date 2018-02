Kattemishandling bliver ikke efterforsket

- Jeg ved godt, at politiet mangler ressourcer, og at de skal kunne bevise nogle ting. Det er bare mærkeligt, at man har en dyreværnsenhed og en sag med så mange indicier, som man ikke efterforsker overhovedet. Det piner mig lidt, at det skal være på den måde, for så kan man lige så godt lade være med at have en dyreværnsenhed, siger Lars Petersen.