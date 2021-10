Se billedserie Foreningen Kattefokus er raget uklar med en kvinde fra Roskilde, som har nogle vildkatte i pleje. Kattefokus er nu klar til at gå i fogedretten for at få kattene tilbage. Foto: Peer Andersen

Katteforening går i fogedretten for at få katte tilbage

Roskilde - 22. oktober 2021 kl. 05:23 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen

Der er skuffelse hos foreningen Kattefokus. De har meldt en kvinde i Roskilde til politiet for at have stjålet en gruppe katte, men politiet har nedlagt sagen med den begrundelse, at der ikke vil kunne rejses en sigtelse. Politiet henviser til, at foreningen må rejse en civilsag.

- De ser det ikke som muligt at få nogen dømt, siger Peer Andersen, som er frivillig i foreningen og blandt andet tager ud og fanger kattene, når de får henvendelser.

Kattefokus er en lille forening, som primært hjælper vildkatte. Den har været i gang i tre år. Foreningen hjælper katte i hele Danmark, men mest på Sjælland.

Når vildkattene bliver fanget, kommer de ikke på et internat, men ud i plejefamilier, som så har til opgave at tæmme dem.

- Det bliver en helt anden kat. De er virkelig taknemmelige. Vi foretrækker faktisk, at de ikke kommer ud mere, siger Peer Andersen og forklarer, at nogle katte kommer ud til hjem, hvor de har adgang til udeliv, men de kommer som regel hurtigt ind.

- Det virker, som om de har den tankegang, at det har de prøvet, fortæller Peer Andersen.

Killinger på vejen Det er Peer Andersen, som har haft kontakt med en kvinde i Roskilde, der blev plejemor.

Hun fik et par ungkatte i pleje i april. Kort tid efter leverede Peer Andersen en kattemor og hendes seks killinger til kvinden.

- Killingerne løb rundt på en hovedvej tæt på motorvejen ved Slagelse, så politiet måtte standse trafikken, så vi kunne fange dem. De to motorcykelbetjente hjalp med at fange dem, det var et syn for guder, fortæller Peer Andersen og forklarer, at kattefamilien egentlig skulle have været videre til en plejefamilie i Jylland og kun midlertidigt have ophold hos kvinden i Roskilde, men hun blev så glade for dem, at hun fik lov til at have dem i pleje.

Alt er gået fint indtil for tre uger siden. Her bliver Kattefokus stillet overfor en regning på foder og kattegrus på 10.000 kroner. Godt halvdelen er, hvad kvinden mener, hun har brugt på grus på godt en måned.

- 10-20.000 kroner er, hvad vi bruger på alle vores plejefamilier. Vi har plejefamilier, som har samme antal katte, og som bruger 500 kroner om måneden på grus. Den regning reagerer vores formand på, siger Peer Andersen.

Ingen udlevering Peer Andersen skulle hente killingerne søndag den 10. oktober, fordi de skulle til dyrlæge tidligt mandag morgen.

- Men hun ville ikke udlevere dem. Hun ønsker ikke, at kattene skal komme i fængsel, siger Peer Andersen og forklarer, at et par af killingerne skal ud til en familie i et stort hus, hvor de skal være indekatte.

Kvinden stiller sig altså pludselig på bagbenene over, at nogle af killingerne skal være indekatte.

Efterfølgende opdager Peer Andersen, at kvinden har sat kattene til salg på dyreportalen.dk. Han melder hende derfor til politiet for at have stjålet kattene.

Peer Andersen kontakter også dyreportalen.dk, som fjerner annoncen.

- Det lader ikke til, at hun har solgt nogen, siger Peer Andersen og forklarer, at Kattefokus har betalt alt.

Hankattene er neutraliseret, men hunkattene mangler.

Adoptionsgebyret er på 1400 kroner per kat. De penge, som kommer ind til foreningen på denne måde dækker ikke alle udgifter, men bliver brugt til at hjælpe kattene.

E-mail fra advokat Kattefokus kan ikke komme i kontakt med kvinden længere, men foreningen har modtaget et brev fra en advokat, som kvinden har hyret.

Advokaten skriver blandt andet, at fordi foreningen på deres facebookside har delt salgsannoncerne fra dyreportalen med kvindens billeder, så har de brudt hendes ophavsret, så de skal fjerne billederne.

Derudover bliver der nævnt, at det var en forudsætning for kvinden, at hun havde en påvirkning af godkendelsen af adoptivfamilierne.

Der bliver i advokatens mail nævnt to løsningsforslag, hvor kvinden får to af kattene, og Kattefokus får resten, eller at kvinden køber samtlige katte.

- Vi føler os ikke trygge ved, at hun får kattene. Det beløb, hun tilbyder for to af kattene, svarer til det beløb, der står i vores plejekontrakter for at bryde kontrakten, siger Peer Andersen og fortæller, at sagen har betydet, at de har ændret i plejekontrakterne, så der står, at afregning af foder og grus sker i et rimeligt leje.

- Vi er gået i fogedretten med sagen. Vi vil også klage over politiet, siger Peer Andersen og fortæller, at der er to love, som er overtrådt, aftaleloven og straffeloven.