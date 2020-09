Katinka sang og anbefalede bøger

- Det var en samtale, som jeg havde glædet mig til længe. I 2018 udgav Katinka albummet »Vokseværk«, og i den forbindelse gav hun en eftermiddagskoncert på biblioteket. Vi nåede også en kort samtale om litteratur dengang, og hun var så passioneret, at jeg lige siden har drømt om et nyt og længere besøg, fortæller Anya Mathilde Poulsen, der opfandt BEAT:LITT-formatet for fem år siden.

Det var tydeligt, at Katinka havde glædet sig til at spille, og hun udtrykte også taknemmeligheden eksplicit og sagde, at det var rart at komme ud efter sommerens mange aflyste koncerter.