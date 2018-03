Se billedserie Udviklingen i antallet af ansøgere til de fem gymnasieuddannelser i Roskilde.

Katedralen er mest populær blandt Roskildes gymnasier

Roskilde - 20. marts 2018 kl. 17:08 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskilde Gymnasium har fået 98 færre ansøgninger i år i forhold til sidste år. Omvendt har Roskilde Katedralskole fået 88 flere ansøgninger.

Samlet set er antallet af ansøgere til de fem gymnasieuddannelser i Roskilde 2014. Tallet har ikke været så lavt siden 2014, hvor bare 1982 elever søgte.

- På landsplan mener jeg, at stx er gået lidt tilbage, men Roskilde er en stor uddannelsesby, og det glæder mig, at vi står stærkt, siger Henrik Nevers, der er rektor på Roskilde Gymnasium.

I år har skolen fået 517 ansøgninger mod 615 sidste år.

- Sidste år var et vanvittigt år. Vi havde et af landets højeste ansøgertal, hvilket betød, at rigtig mange søgte forgæves. Jeg tror, det er det, som er skyld i faldet i år, siger Henrik Nevers og fortæller, at det var hårdt at sige nej tak til så mange sidste år.

Bortset fra sidste år, hvor antallet af ansøgere var 496, har ansøgertallet på Roskilde Katedralskole de seneste fem-seks år ligget på niveau med i år, hvor 584 har søgt om at blive en del af Katedralen. Katedralen er i år det mest søgte gymnasium i Roskilde.

- Jeg kan ikke sige så meget andet, end at stx er motorvejen til videregående uddannelser. Derudover er vi et stort gymnasium, og det giver mange muligheder. Vi kan oprette de fleste studieretninger, siger rektor Claus Niller Nielsen og fortæller, at skolen opretter 18 klasser med 28 elever i hver, så der er ikke mange ansøgere, som bliver skuffet i år.

