Kastede med telt og blev bortvist

En 22-årig mand blev natten til lørdag bortvist fra Roskilde Festival, fordi han havde smidt et telt ud over jernbanebroen. Det skete ved 02.43-tiden, hvor politiet blev tilkaldt af festivalens sikkerhedsfolk, fordi manden var blevet sur og udadreagerende over at få en påtale for teltksteriet. Han fægtede med armene og havde skubbet til to kvindelige festivalvagter. Politiet sigtede den 22-årige for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, og han blev bortvist fra festivalen. Den 22-årige kunne umiddelbart godt erkende, at han havde kastet med teltet, så han kan nu forvente en bøde for sin optræden.