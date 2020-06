Kassen er smækket i for FC Roskilde

Som tidligere omtalt i DAGBLADET, bad FC Roskilde A/S i maj kommunen om at sende flere penge, helt præcis en halv million kroner, der kunne hjælpe selskabet i en tid, hvor fodbolden ikke har var i spil. Virksomheden har nok at slås med i forvejen. Ud over at ligge sidst i 1. division gav 2019 et underskud på 6,5 millioner kroner, lige som der er et uafsluttet retsligt efterspil med Christian Lønstrup, der blev fyret som træner sidste år. Det kan ende med at koste FC Roskilde yderligere 348.000 kroner.