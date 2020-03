I en usikker tid er mange kastet ud i overvejelser om den fremtidige karriere, og Helle Rosendal-Andersen har lynhurtigt stablet en online-karriereworkshop på benene. Foto: Hjertefotograf Annie Lassen

Karrierecoach tilbyder gratis vejledning

Roskilde - 19. marts 2020 kl. 18:51 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvad stiller man op, hvis man pludselig får masser af tid forærende?

Ja, karrierecoach Helle Rosendal-Andersen har kastet sig ud i gratis rådgivning over nettet, og det tilbud har flere end 60 allerede taget imod.

Hun ved, at det normalt er omkring juletid og i ferierne, at folk har tid til at tænke over, om de er på vej i den rigtige retning på arbejdsmarkedet, og nu, hvor mange er presset af at være sendt hjem på ubestemt tid, og måske oven i købet også er usikre på, om der er et job til dem på den anden side af corona-krisen, er mange kastet ud i overvejelser om fremtiden.

Det fik Helle Rosendal-Andersen til at lave et opslag på linkedin, hvor hun tilbød 12 dages gratis workshop med karrieretips, coaching og sparring, som kan hjælpe til, at man får vendt den svære situation, man kan være i, til noget positivt og får skabt den karriere, man drømmer om.

Workshoppen finder sted i facebookgruppen »Drømmejobbet - skab din fremtid,« hvor der som nævnt allerede er 60 deltagere, men gruppen er åben for flere deltagere, fortæller Helle Rosendal-Andersen, som også er ekspert i forandringsledelse.

- I workshoppen tilbyder jeg fem ting. Hver dag får deltagerne karrieretips, som bliver fulgt op af præcise øvelser. Man får også coachingtimer med mig, hvor de frit kan stille spørgsmål om hvad som helst, dvs. gratis rådgivning. Desuden får man et fællesskab - deltagerne er allerede i fuld gang med at danne netværk - og så får man et interview med en internationalt anerkendt headhunter, så man kan få noget at vide om, hvilke krav der stilles fra den anden side. Og den femte ting, det er en overraskelse! siger Helle Rosendal-Andersen.

Til daglig driver hun sin virksomhed fra Musicon, hvor tingene det næste par uger formentlig heller ikke kommer til at gå lige så hurtigt, som de plejer, men hun er ikke bange for, at hun kommer til at gå sig selv i bedene ved at tilbyde sin ekspertise ganske gratis.

- Jeg gør det også for min egen skyld. Jeg kunne ende i et sort hul de næste 14 dage. Nu har jeg i stedet en fest hver dag, for jeg har lige fået 60 nye venner! siger Helle Rosendal-Andersen.

Online-karriereworkshoppen begyndte mandag, men den er som nævnt stadig åben for alle.