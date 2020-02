Karma: Glemte våben i lejebil, brød ind og blev anholdt

To unge mænd blev i aftes anholdt da de mindt i Roskilde vadede rundt med et pænt arsenal af våben. Foto: Kenn Thomsen

Roskilde - 27. februar 2020 kl. 10:28 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det koster at være glemsom. Den lektie må to unge mænd tage med sig, efter at de onsdag aften midt i Roskilde vadede rundt med et pænt arsenal af våben. Våbnene havde de fået fat i, ved at bryde ind i en bil, som den ene havde lejet - og efterfølgende glemt våbnene i.

Politiet fik anmeldelsen om indbrud i bilen klokken 22.15. Den lød på at to personer var ved at begå indbrud i en bil parkeret på Schmeltz Plads. Anmelder kunne fortælle at de to var gået i retning af Ringstedgade.

En patrulje blev sendt på gaden og nåede ikke mange meter væk fra politistationen for de to unge mænd, på 17 og 19 år og begge fra Roskilde, stod i lyskrydset Ringstedgade/Borgerdiget.

Den 17-årige bar på en bærepose, der indeholdt knojern, foldeknive, bajonetter og dolke. Den 19-årige bar på en papkasse, som indeholdt 29 pebersprays.

På Schmeltz Plads fandt politiet en udlejningsbil, som havde fået knust en rude. De to mænd blev anholdt og taget med til politistationen til afhøring. Den 19-årige erkendte at alle våbnene tilhørte ham, og at den 17-årige bare havde hjulpet med at bære. Den 19-årige blev derfor sigtet for våbenbesiddelse. I forhold til den knuste rude i bilen, viste det sig at den 19-årige havde lejet bilen til en enkelt tur via en app. Han havde glemt våbnene i baggagerummet, og kunne ikke komme ind i bilen, da han havde afsluttet sin tur og døren var låst. Derfor havde han knust ruden, for at få fat i våbnene. Han blev sigtet for hærværk mod bilen.

Politiet ransagede den 19-åriges bopæl, hvor der også blev fundet tre ulovlige knive og 2,47 gram amfetamin, som han også blev sigtet for at besidde. Efter endt afhøring og sagsbehandling blev sagen juridisk vurderet, og der blev ikke skønnet grundlag for at fremstille de anholdte i grundlovsforhør. De blev derfor begge to løsladt tidligt torsdag morgen, men den 19-årige er fortsat sigtet i sagerne.

Politiet beslaglagde alle våbnene og narkoen med henblik på konfiskation. Den 19-årige vil senere høre mere fra politiet i sagen. Politiet underrettede den 17-åriges værger og de sociale myndigheder om anholdelsen og sagen.