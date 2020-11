De seneste tre år er der på landsplan 22 sager som Karl-Ove Møllers, hvor olieforurening fra en villaolietank ikke er blevet dækket på grund af, at en olietank har været for gammel. Det er potentielt 22 langtrukne sager, hvor olien får god tid til at sive ned mod vores grundvand. Foto: Kim Rasmussen

Karl-Oves olietank: Miljøstyrelsen har brugt fem år på at finde løsning på generelt problem

Da olietankbekendtgørelsen blev revideret i 2019, blev der ikke lavet en ændring, som gør, at villaolietank-ejerne skal have lavet tjek af deres olietanke, så man sikrer, at ingen står i en situation, som den Karl-Ove Møller fra Gundsømagle er havnet i.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her