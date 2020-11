Karl-Ove Møller er ramlet lige ned i et helvede. Hans olietank var for gammel til, at forsikringen dækker, da olietanken sprang læk. 900 liter olie er forsvundet ned i undergrunden, og der er kun Karl-Ove til at betale. Hvilket han ikke kan. Uheldet kan ende med at gøre manden, som har mistet både sin kone og sin datter til kræft, personlig konkurs. Foto: Kim Rasmussen

Karl Oves kone og datter døde af kræft: Nu knuses han i et oliehelvede

- Som loven er stykket sammen, så skulle jeg have holdt min kæft. Men det kan vi som samfund ikke være tjent med. Jeg ønsker da ikke at efterlade en forurenet grund. Men jeg ønsker heller ikke at blive ruineret. Som loven er, så bliver jeg nu ruineret. Jeg aner simpelthen ikke, hvordan jeg økonomisk skal overleve det her. Det er rent ud sagt et helvede, siger Karl-Ove Møller.

