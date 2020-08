Se billedserie Karl E. på besøg hos Karl E. Karl E. Sørensen kiggede forbi, da der var rejsegilde på de ny rammer til den virksomhed, som han grundlagde, og som i dag drives af Torben Nielsen (th.) og Elise Sandager, som havde travlt med at tage sig af kunderne i de midlertidige rammer i Hersegade 10 i Roskilde. Foto: Steen Østbjerg

Karl E. tilbage i Karl E

Roskilde - 21. august 2020 kl. 18:05 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En glarmester ved bedre end nogen, at glas er skrøbeligt, men sædvanligvis er en fagmand også i stand til at håndtere materialet, så det ikke går i stykker.

Læs også: Glarmester bygger nye rammer

Ikke desto mindre kunne man fredag eftermiddag opleve medindehaveren af glarmestervirksomheden Karl E, Torben Nielsen, slå en flaske i stykker helt med vilje.

Det skete i forbindelse med rejsegildet på den ny bygning, der er skudt op i Hersegade 14. Og ved rejsegilde er der en tradition for, at glas skal knuses, og det gjorde Torben Nielsen så, samtidig med at han udtalte de traditionelle lykønskningsrim: »Gid dette hus består i så mange år som glasset går i skår.«

Indtil videre er byggeriet skredet frem helt efter planen. Ingen ubehagelige overraskelser i jorden kombineret med et godt hold, der sikrer fremdrift i byggeriet, gør, at han tror på, at tidsplanen holder. Den foreløbige dato for ibrugtagning er 1. december.

- Men i min bog siger vi omkring juletid, siger Torben Nielsen, som selv kommer til at bo oven på butikken.

Blandt de mange, der kiggede forbi ved rejsegildet, var Karl E himself, Karl E. Sørensen, som for 33 år siden overlod firmaet til Torben Nielsen, som et par år senere fik Elise Sandager som kompagnon.

