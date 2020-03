Kaizer alias 25-årige Karen Stenz Lundquist bor i dag i Aarhus, men tilbragte sine teenageår i Roskilde. Hun har lige udgivet singlen »You kill me with a word«. Foto: PR

Karen fandt sin indre kejser: - Musikken er i mit blod

Hun har tidligere haft kontrakt med et stort pladeselskab i København, hvor hun udgav en single under navnet Stenz. Men da hun senere brød med dette selskab, ville hun starte på en frisk.

Når 25-årige Karen Stenz Lundquist siger sit fulde navn, er det måske ikke logisk, at hendes kunstnernavn er blevet Kaizer. Men det giver mening for Karen.

