Se billedserie Karen-Elisabeth Gadtofts madhjerte banker for råvarer i sæson med et stort fokus på bæredygtig mad, som alle kan være med på. For opskriften på det perfekte måltid, er netop de gode råvarer. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Karen-Elisabeth lyttede til maven og udlever nu sin maddrøm Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Karen-Elisabeth lyttede til maven og udlever nu sin maddrøm

Roskilde - 29. maj 2021 kl. 12:08 Af Michael Hansen Kontakt redaktionen

De fleste kender Karen-Elisabeth Gadtoft fra DR-programmet »Maddysten«, hvor hun sammen med sin mor Marlene og broren Victor-Emil tog sejren efter en nervepirrende afslutning. Her to år efter har madeventyret for alvor taget fart for den 24-årige roskildenser.

Siden hun i 2019 kunne løfte Maddysten-trofæet over hovedet, er hun sprunget ud som madblogger, influencer, opskriftsudvikler for Hanegal og selvstændig med eget madmagasin, som forleden kunne fejre et år fødselsdag.

2020 var et godt år Generelt har hendes medvirken i »Maddysten« på DR sidenhen åbnet mange døre for iværksætteren, som ikke heller ikke fortryder, at hun tilmeldte sig programmet.

- Timingen kunne ikke passe bedre. Jeg havde færdiggjort min bachelor og stod lidt i et limbo, om jeg skulle læse en kandidat, men jeg lever efter, at man fortryder alle de ting, man ikke har gjort. Jeg synes, at maduniverset var en spændende bølge at surfe med på, og noget jeg gerne ville udforske mere, forklarer Karen-Elisabeth Gadtoft om baggrunden for at tilmelde sig Maddysten.

Herfra tog madkarrieren virkelig fart, og der er ikke noget at sige til, hvis Karen-Elisabeth smiler ekstra meget over, hvilke opture 2020 har bragt hende. De fleste vil nok betegne 2020 som et rigtigt møgår af mange grunde, men det er ikke den betegnelse, som Karen-Elisabeth vil putte på sit 2020.

- Det har været et ekstremt lærerigt og spændende år. Et år, hvor jeg er blevet selvstændig med Gadtoft & Visholm og endnu mere end tidligere nyder at lave det, jeg brænder allermest for. Hvem drømmer ikke om at kunne tjene penge på noget, man elsker at lave? siger hun.

Mad for alle Scroller man ned over Karen-Elisabeths Instagram-profil, vil ens øjne udover lækre madbilleder også møde et farvemiks og æstetiske madanretninger, som kan sætte gang i mundvandet.

Profilen bærer præg af mange farver, som skal gøre følgerne glade, men profilen har også hendes egen personlighed og mindset med. For Karen-Elisabeth elsker farver, og hun er heller ikke bleg for selv at træde i forgrunden iført en farverig kjole eller dele ud af sin hverdag, hvor hun forvandler økologiske og budgetvenlige råvarer til smukke Instagram-retter, som folk nemt kan give sig i kast med derhjemme.

Den unge iværksætter har en klar mission for, hvad hendes profil og stories skal indeholde for de godt 5300 følgere.

- Den mad, jeg godt kan lide at lave og inspirere med, er, at det er budgetvenligt, men uden at gå på kompromis med kvaliteten. Jeg kunne aldrig drømme om at købe kød, der ikke var anbefalet af Dyrenes Beskyttelse eller ikke var økologisk. Jeg har en drøm om at vise folk, at det ikke behøver at tage tre timer at lave ossobuco og handle for flere hundrede kroner. Madlavning skal være for alle, fortæller hun.

Siden triumfen i »Maddysten« i 2019, som Karen-Elisabeth Gadtoft betegner som den vildeste oplevelse i sit liv, har hun haft travlt med karrieren som influencer, madblogger og iværksætter. Foto: Kenn Thomsen

Kan godt gå galt Selvom retterne på hendes Instagram står knivskarpt, når følgerne ser dem, så fortæller de ikke hele historien, for det kan også gå galt for Karen-Elisabeth.

- Nogen gange er det megagodt, og andre gange er det megalort. Jeg kan virkelig lave noget juks nogle gange. Senest i weekenden skulle jeg lave et bananbrød, og det blev virkelig ikke godt. Så det lavede jeg om til nogle bananmuffins, som endte med at blive gode, forklarer hun.

En anden ting, som Karen-Elisabeth vægter meget højt, er at svare sine følgere, når de skriver til hende om alt lige fra tips og tricks om mad, til hvor hendes kjole er fra. Det mener hun, at man som influencer skylder sine følgere, for de følger hende af en grund.

Bagsiden af medaljen Mange influencere har fortalt til forskellige medier, at tonen på de sociale medier er hård og nådesløs, og mange kvinder som mænd har fortalt om grænseoverskridende adfærd på blandt andet Instagram. Det har Karen-Elisabeth også oplevet, men ellers har hun for det meste har et godt forhold til sine mange følgere, og hun føler sig enormt beæret over, at så mange ønsker at følge med i hendes liv.

- Hvis jeg synes, at det bliver ubehageligt eller har en seksuel undertone, så siger jeg selvfølgelig fuldstændig fra med det samme og blokerer folk med det samme, siger hun.

Desværre har hun en gang oplevet, at en mand gik langt over grænsen, og hvor politiet måtte indover.

- Jeg havde en episode for et lille års tid siden, hvor en mand ringede til mig og truede med at komme at voldtage mig på min hjemadresse. Det gjorde mig naturligvis megabange, men gudskelov skete der ikke noget, forsikrer hun.

Madmagasin Karen-Elisabeth laver også andet end at være på Instagram og lægge smukke madbilleder op til følgerne. Hun er ansat som konsulent for Hanegal, hvor hun udvikler opskrifter, som snart skal ud i detailhandlen, så hele familien Danmark kan få glæde af hendes madentusiasme. Godt nok ikke med hendes ansigt eller navn på, men det betyder ikke ret meget.

- Jeg ved, at det er mig, der har lavet det, og jeg kan love dig for, at mine følgere også kommer til at vide. Jeg kommer til at spamme mine følgere til hver gang, jeg handler min egen ret eller ser den i supermarkedet, griner hun.

Det er ikke kun for Hanegal og på sin egen Instagram, at Karen-Elisabeth bruger tonsvis af tid i køkkenet for udover at være opskriftsudvikler for Hanegal og influencer, dedikerer hun den resterende del af sin arbejdstid på Madmagasinet Gadtoft & Visholm. Magasinet blev hun headhuntet til af Nikoline Visholm, der havde lagt mærke til hendes præstationer i Maddysten. Nikoline er også fra Roskilde, og faktisk har hun gået en klasse over Karen-Elisabeth på samme folkeskole.

Den 24-årige madblogger Karen-Elisabeth Gadtoft kan ikke få nok af mad. Hendes egen yndlingsgrøntsag er løget, fordi det kan man lave i alverdens afskygninger. Måske det populære madprogram »Masterchef« venter i fremtiden. Det vil hun med en vis ærefrygt takke ja til, hvis hun blev spurgt.

Ingen udløbsdato Oprindeligt var det ikke et madmagasin, men en kogebog, som skulle have fokus på bæredygtige råvarer i sæson, som Nikoline Visholm ville have Karen-Elisabeth med på, men på grund af corona sadlede de om til et gratis madmagasin med fokus på bæredygtige råvarer, samt en råvareguide med varer i sæsonen alt efter årstiden. Magasinet udkommer online hver anden måned via paperturn. Netop den beslutning passer Karen-Elisabeth glimrende.

- Det ligger meget godt til mit temperament. Det er to måneder med et tema, og så et nyt næste gang. Jeg er ret glad for det her projekt, da det ikke har en udløbsdato, og jeg er stolt over, hvor langt vi er nået på så relativt kort tid, siger hun.

De lancerede deres første magasin den 1. maj 2020, og på et år har de fået mere end 5000 følgere og mange betalte partnerskaber og annoncer med på idéen.

Det magiske tal Den næste milepæl bliver 10.000 følgere. Det er det tal, som alle influencere med respekt for sig selv stræber efter at opnå. Sker det, får de nemlig en såkaldt swipe-up knap. Det vil sige, at følgere med et enkelt klik kan få adgang til opskrifter med videre .

På sigt drømmer Karen-Elisabeth om at fortsætte med at danne parløb med maduniverset, men også stadigvæk inspirere, udvikle og være kreative i sit indhold både på Instagram, i magasinet og i sine opskrifter.